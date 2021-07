Oberberg/Rhein-Berg/Rhein-Sieg : „Bergisches RheinLand“ wird Öko-Modellregion

Für mehr ökologisch erzeugte Lebensmittel in der Region setzen sich die drei Kreise im Bergischen gemeinsam ein. Foto: OBK

Oberberg/Rhein-Berg Zusammen mit dem Rhein-Sieg-Kreis hatten sich der Oberbergische und der Rheinisch-Bergische Kreis als Öko-Modellregion beworben. Das Projekt könnte bereits im Herbst starten.

Das Ziel der Öko-Modellregionen in NRW ist die Weiterentwicklung des ökologischen Landbaus und insbesondere der Ausbau des regionalen Absatzes von Öko-Produkten. Dazu fördert das Land die Personal- und Sachkosten eines Öko-Regionalmanagements mit einer jährlichen, maximalen Fördersumme von 80.000 Euro pro Region und Jahr mit einer Laufzeit von drei Jahren.

Landwirtschaft in Wermelskirchen

Landwirtschaft in Wermelskirchen : Ernte profitiert von wechselhaftem Wetter

Der Schwund in der Landwirtschaft

Agrarerhebung in Mönchengladbach

Agrarerhebung in Mönchengladbach : Der Schwund in der Landwirtschaft

„Dieser Erfolg bestätigt wieder einmal, wie gut die Akteure im Bergischen Land zusammenarbeiten“, betont Landrat Jochen Hagt. „Unser Ziel, die landwirtschaftliche Wertschöpfung zu stärken und für mehr ökologisch erzeugte Lebensmittel in der Region zu sorgen, können wir jetzt gemeinsam weiter voranbringen.“ Ein besonderer Dank gebühre den Beteiligten aus der Landwirtschaft und der Bergischen Agentur für Kulturlandschaft für die Koordination und Erarbeitung des Wettbewerbsbeitrags.

Der Landrat des Rhein-Sieg-Kreises, Sebastian Schuster, freut sich, „dass auch unser ländlicher östlicher Rhein-Sieg-Kreis zu einer der drei geförderten Öko-Modellregionen in Nordrhein-Westfalen geworden ist. Damit haben wir die Möglichkeit, ökologische und nachhaltige Erzeugung in der Landwirtschaft zu unterstützen und so die Klimaanpassung weiter voranzubringen.“