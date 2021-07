Angebot des Oberbergischen Kreises : Abends impfen ohne Termin

Oberberg/Hückeswagen/Radevormwald Der Oberbergische Kreis beteiligt sich an der Aktion des Landes „Woche des Impfens gegen Covid-19“. Die entsprechenden Impfungen werden im Gummersbacher Impfzentrum vorgenommen.

Das Landesgesundheitsministerium hat die „Woche des Impfens gegen Covid-19“ ausgerufen. Damit will das Land der sinkenden Nachfrage nach Impfterminen in den Impfzentren entgegentreten; Start ist heute, Montag, 12. Juli. „Ziel ist es, weiteren Personen den Zugang zur Impfung zu erleichtern und die Durchimpfungsrate zu erhöhen“, berichtet Jessica Schöler von der Pressestelle des Kreises. Der richtet daher ein Zeitfenster für Impfungen im Gummersbacher Impfzentrum ohne Termin ein.

„Bereits zuvor hatten wir geplant, bald Impfungen ohne Termin möglich zu machen. Dieses Angebot ziehen wir nun vor“, betont Felix Ammann, Leiter des Impfzentrums. So können ab sofort Impfwillige ab 16 Jahren täglich zwischen 18 und 20 Uhr ohne vorherige Terminvereinbarung zur Impfung ins Impfzentrum in der ersten Etage des Bergischen Hofs in Gummersbach, Brückenstraße 15 kommen. Mitgebracht werden muss unbedingt der Personalausweis, das erforderliche Aufklärungsmerkblatt sowie Anamnese- und Einwilligungsbogen können am Ort ausgefüllt werden. lediglich mit Wartezeiten muss gerechnet werden.