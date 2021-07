Bildung im Oberbergischen Kreis : Vier Laptops fürs Homeschooling gespendet

Oberberg Mit dem Projekt „LAsso.Oberberg“ bietet Weitblick eine Lern-Assistenz-Online für benachteiligte Schüler an. Diese werden von Ehrenamtlichen verbindlich und zuverlässig mindestens zweimal wöchentlich über ein halbes Jahr begleitet.

Die Ehrenamtsinitiative Weitblick des Kreises freut sich über vier Laptops, die ab sofort im Homeschooling eingesetzt werden können. Mit dem Projekt „LAsso.Oberberg“ bietet Weitblick eine Lern-Assistenz-Online für benachteiligte Schüler an. Diese werden von Ehrenamtlichen mindestens zweimal wöchentlich über ein halbes Jahr begleitet. Das Projekt ist im Frühjahr mit dem Verein „Lebensfarben – Hilfen für Kinder und Jugendliche Oberberg“ gestartet und richtet sich in der Pilotphase zunächst nur an die Kinder und Jugendlichen des Vereins. Die Laptops werden kostenfrei von „Bergnet Lindlar“ bereitgestellt. Das Unternehmen unterstützt die ehrenamtliche Initiative „Hey, Alter! Lindlar“, die Rechner von Privathaushalten und Unternehmen sammelt, aufrüstet und an Schüler verteilt, die sich keine eigenen Rechner leisten können. 2020 wurde die Initiative in Braunschweig gegründet und konnte seitdem bundesweit mehr als 2500 Kinder mit Rechnern versorgen. „Wir freuen uns sehr, dass wir Familien im Homeschooling kurzfristig unterstützen können“, sagt Birgit Steuer, Leiterin der Koordinierungsstelle Gesellschaftliche Entwicklung. Auch Sandra Karsten, Vorstandsvorsitzende von Lebensfarben, sieht den hohen Bedarf und steht bereits mit Familien im Kreis im Kontakt, um die Laptops vor Ort einzusetzen. „Es gibt Familien, die zu Hause keinen PC oder ein Tablet besitzen. Die Kinder müssen sich oft ein Smartphone mit einem Geschwisterkind teilen. Wir sind froh, dass wir diese Situation durch die Laptops deutlich verbessern können.“ Wer seine Hilfe als Lernassistenz anbieten möchte, wendet sich an Standortlotse Paul Teschke, Tel. 0175 9250709 (montags und donnerstags, 10 bis 12 Uhr), E-Mail: gummersbach@weitblick-obk.de