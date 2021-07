Knappe Testspiel-Niederlage : TuS Xanten verschläft erste halbe Stunde bei SV Hö.-Nie.

Thomas Dörrer, der Sportliche Leiter des TuS Xanten, sah eine 2:3-Niederlage beim SV Hö.-Nie. Archiv: arfi Foto: Fischer, Armin (arfi )/Fischer, Armin ( arfi )

Xanten Die Bezirksliga-Fußballer von Johannes Bothen lagen mit 0:3 zurück, bewiesen aber Moral. Marvin Braun und David Epp trafen beim Landesligisten noch vor der Pause zum 2:3.

Die Bezirksliga-Fußballer des TuS Xanten haben im Testspiel bei der SV Hönnepel-Niedermörmter die erste halbe Stunde komplett verschlafen. Der gastgebende Landesligist lag bis kurz vor der Pause mit 3:0 durch die Treffer von Marvin Ellmann (9./22.) sowie Maik Noldes (38.) vorne. Dem TuS gelang vor dem Seitenwechsel noch ein Doppelschlag. Routinier Marvin Braun per Freistoß (42.) und der 19-jährige David Epp (45.) mit einer starken Einzelaktion verkürzten auf 2:3. Da in der zweiten Hälfte keine Tore mehr fielen, kehrten die Gäste mit einer knappen Niederlage zurück an den heimischen Fürstenberg.

Thomas Dörrer, der Sportliche Leiter, lobte die Moral der TuS-Fußballer. In Halbzeit zwei stimmte dann die Raumaufteilung der Xantener. Das Team von Trainer Johannes Bothen zeigte einige schöne Offensivaktionen. „Wir waren dem Ausgleich näher als Hö.-Nie. dem vierten Treffer“, fand Dörrer. Niklas Maas und Jan-Paul Hahn fehlten verletzt. Maas wird mit lädierten Bändern im Fuß noch länger ausfallen. Hahn klagt über Rückenschmerzen. Dörrer: „Womöglich kann er in zwei Wochen wieder am Training teilnehmen.“

Für die Xantener geht’s am Wochenende mit zwei Testspielen weiter. Am Samstag steht um 16 Uhr die Partie gegen Viktoria Alpen an, am Sonntag wartet um 15 Uhr der Hamminkelner SV auf die Elf von Johannes Bothen.