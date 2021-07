Aktion für Kinder : Lesetour mit Alpakas am Haus Bürgel startet bald

Monheim Die Biologische Station am Haus Bürgel organisiert für Kinder zwischen sechs und zehn Jahren eine lustige Wanderung: Wer gerne liest und Tiere mag, ist bei der Lesetour mit Alpakas richtig. Die Teilnehmer lesen den Fellnasen die Geschichte vom Alpakafohlen Jupiter vor, die Schriftstellerin Anja Kuypers verfasst hat.

Die Lesetour startet am Montag, 26. Juli, um 15 Uhr und dauert zwei Stunden. Einen weiteren Termin für die Lesetour mit Alpakas gibt es am Freitag, 30. Juli. Treffpunkt ist das Haus Bürgel am Urdenbacher Weg. Eine Anmeldung ist erforderlich per Mail an ullahahnhaus@monheim.de oder telefonisch unter 02173 951 414 0.