(D)Ein Euro für Hückeswagen : Unterstand für Radler in Wupperaue

Der Verein „(D)ein Euro für Hückeswagen“ wird am Radweg auf der ehemaligen Bahntrasse an der Wupperaue einen Wetterunterstand errichten lassen. Foto: Joachim Rüttgen

Hückeswagen Der Verein „(D)ein Euro für Hückeswagen“ setzt das Vorum seiner Mitglieder um. Von den etwa 500 stimmberechtigten Vereinsmitgliedern wurden 142 gültige Stimmen per Mail, online oder Briefwahl abgegeben.

Der Radweg auf der ehemaligen Bahntrasse könnte für die Fahrradfahrer demnächst noch attraktiver werden, denn der Verein „(D)ein Euro für Hückeswagen“ wird für sie in der Wupperaue einen Wetterunterstand errichten. Das ist das Ergebnis der Abstimmung unter den Mitgliedern des Fördervereins der Schloss-Stadt im Juni, wie Vereins­initiator und Sprecher Andreas Pohl mitteilt. Zudem sollen dort Obstbäume gepflanzt und Wassertreten in der Wupper ermöglicht werden.

Von den etwa 500 stimmberechtigten Vereinsmitgliedern des Ein-Euro-Vereins wurden 142 gültige Stimmen per Mail, online oder Briefwahl abgegeben. Davon votierten 65 für den Projektvorschlag 1, der damit die Mehrheit auf sich vereinte. Die Verschönerungen im Stadtpark mit Entenhäuschen, Barfußparcours und Bouleplatz (Vorschlag 2) erhielt 49 Stimmen. Für den dritten Projektvorschlag – Trimmgeräte und Relaxbank an der Wupper-Vorsperre – stimmten 28 Mitglieder. Der Beirat wird nun die Planungen für das siegreiche Projekt aufnehmen.

Derzeit werden vom Verein noch zwei andere Projekte aus früheren Abstimmungen umgesetzt. Die Wiederinbetriebnahme des Brunnens am Weberdenkmal im Island wurde an das Hückeswagener Garten- und Landschaftsbauunternehmen Volker von Bredow vergeben. „Die Arbeiten dort haben begonnen, so dass kurzfristig mit einem wieder sprudelnden Brunnen gerechnet werden darf“, berichtet Pohl. Für die Verschönerung der Stromkästen auf Wiehagen erhielt Klartext Jahn aus Winterhagen den Zuschlag. Auch hier sei eine kurzfristige Fertigstellung in Aussicht.

„Wir sind natürlich immer bemüht, die gewählten Projekte weitestgehend mit Unternehmen aus Hückeswagen umzusetzen, die hier am Ort ihre Steuern zahlen“, versichert Beiratsvorsitzender Frank Jeschke. Auch wenn Anbieter aus dem Internet oder Fremdfirmen aus anderen Städten günstiger sein könnten. So sei etwa die Verschönerung der Fassade des Bürgerbads vor drei Jahren mit Malermeister Guido Schnitzler an einen Hückeswagener Handwerker vergeben worden.