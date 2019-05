Benefizkonzert : Musikalische Grüße an die Hospizgruppe

Hückeswagen Viele Musiker brachten den „Weggefährten“ zum 20-jährigen Bestehen ein Ständchen in der Pauluskirche.

Hückeswagen Mit einem Potpourri an Melodien gratulierten sechs Chöre und Musikgruppen am Sonntagnachmittag den „Weggefährten“. Mal flott und fröhlich, dann nachdenklich und leise klang die musikalische „Geburtstagsfeier“ zum 20-jährigen Bestehen der Hospizgruppe Hückeswagen. Dazu hatte sie in diesem Jahr kulturelle Glanzlichter im Programm der Schloss-Stadt platziert – erst eine Vernissage und nun das Benefizkonzert in der Pauluskirche. Viele zogen an einem Strang und sorgten am Sonntag für ein kurzweiliges und nachklingendes Konzert. Sehr zur Freude von Werner Fabig, Vorsitzender der Hospizgruppe, der sich für die musikalische Unterstützung für den guten Zweck bedankte.