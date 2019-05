Feier-Tag in der Mehrzweckhalle : Jubiläum der RBS mit einem Familientag und vielen Gästen

Feier-Tag in der Mehrzweckhalle

Bei der Feier zum 50-jährigen Bestehen der RBS gab’s in der Mehrzweckhalle auch einen Sport-Parcours. Hier schwingt gerade Jon Mattes am Seil. Foto: Theresa Demski

Hückeswagen Die Rehabilitations- und Behinderten-Sportgemeinschaft (RBS) feierte am Samstag ihr 50-jähriges Bestehen und bewies einmal mehr ihr starkes Miteinander.

Jon Mattes und Odin Joel klettern gut gelaunt auf die Sitze an den Schwungseilen. Dann werfen sich die beiden Jungs noch einen verschwörerischen Blick zu, und der Spaß beginnt. Die Seile schwingen über die weichen blauen Matten hinweg und Jon und Odin steht das Vergnügen ins Gesicht geschrieben. Ob mit oder ohne Behinderung: Wenn die Jungs auf den schwingenden Seilen an Tempo gewinnen, klingt ein fröhliches Jauchzen durch die Halle. „So sind wir. Bunt, offen und vielseitig“, bestätigt RBS-Vorsitzende Brigitte Thiel und blickt sich zufrieden in der Mehrzweckhalle um, wo der Verein zum 50-jähriges Bestehen seinen Familientag feiert.