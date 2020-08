Kultur-Haus Zach in Hückeswagen : Dozenten spielen Chansons und Swing

Kultur-Haus Zach in Hückeswagen

Hückeswagen Sabine Schmelzer-Beversdorff und Michael Tschernysch geben am 21. August ein Konzert im Kultur-Haus Zach. Zu hören sein werden Chansons, Gipsy-Swing und Klezmer, darunter ist der eine oder andere bekannte Hit.

Normalerweise machen sie ihre Schüler fit für ihre (ersten) Konzerte, am kommenden Freitag stehen sie selbst auf der Bühne: Im Kultur-Haus Zach präsentieren die beiden Musikschul-Dozenten Sabine Schmelzer-Beversdorff und Michael Tschernysch Chansons, Gipsy-Swing und Klezmer. Unter dem Motto „Akkordeon begleitet Klarinette“ präsentiert das Duo ein zirka einstündiges Konzert mit jeder Menge bekannten und gern gehörten Liedern. So werden etwa der französische Chanson-Hit „La vie en rose“, frei übersetzt „Das Leben durch die rosarote Brille“, der französischen Sängerin Édith Piaf aber auch der englische Nummer-Eins-Hit „Autumn Leaves“ von Johnny Mercer, dessen Grundlage der Chansons „Les feuilles mortes“ ist, zu hören sein.

„Aufgrund der Corona-Auszeit freuen wir uns sehr auf den Auftritt im Kultur-Haus Zach“, versichert Sabine Schmelzer-Beversdorff. Da durch die Einschränkungen auch die Proben ausfallen mussten, präsentiere das Duo diesmal ein Kurzkonzert von rund einer Stunde, das aber voll mit Klassikern und bekannten Songs ausgestattet sei. „Und vielleicht haben wir auch noch die eine oder andere weitere musikalische Überraschung dabei.“ Karten für das Konzert gibt es im Vorverkauf zum Preis von acht Euro in der Bergischen Buchhandlung, bei Schreib- und Bastelbedarf Cannoletta sowie online über www.kultur-haus-zach.de. An der Abendkasse kosten sie zehn Euro. Alle Besucher werden jedoch gebeten, bereits im Vorverkauf Karten zu erwerben, so dass die Sitzgruppen dem entsprechend vorbereitet werden können, um Abstände zu den Sitzgruppen zu gewährleisten.