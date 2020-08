Tagungs-, Begegnungs- und Forschungsstätte in Pont : Große Fortschritte auf Haus Ingenray

(RP) Der Kreis Klever Bundestagsabgeordnete Stefan Rouenhoff besuchte das Anwesen in Pont, um sich ein Bild über die Sanierungsmaßnahmen zu machen. Das erstmals 1387 erwähnte Anwesen dient als Sitz der Emilie und Hans Stratmans-Stiftung und wird gegenwärtig in eine öffentliche Tagungs-, Begegnungs- und Forschungsstätte umgewandelt.

Das erstmals 1387 erwähnte Anwesen dient als Sitz der Emilie-und-Hans-Stratmans-Stiftung und wird gegenwärtig in eine öffentliche Tagungs-, Begegnungs- und Forschungsstätte umgewandelt, die sich der Vermittlung der Geschichte, Kunst und Kultur des Gelderlandes und des Niederrheins widmet. Der Vorsitzende des Kuratoriums der Stiftung, Gerd Koppers, bedankte sich beim Abgeordneten für seinen Einsatz: „Der immense Finanzierungsaufwand der ersten Bauabschnitte wäre ohne Bundesmittel nicht zu stemmen gewesen“, erklärte Koppers, der Rouenhoff gemeinsam mit Stiftungsdirektor Matthias Schrör durch das denkmalgeschützte Haupthaus, die derzeitige Baustelle und den weitläufigen Park führte. Ausführlich erörterten sie Hintergrund, Konzeption und Strategien der Stiftung. „Ich freue mich sehr, dass Haus Ingenray in eine Tagungs-, Begegnungs-, und Forschungsstätte umgewandelt und somit der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wird. Denn der Ort ist ein echtes Juwel — nicht nur für die an Heimat, Brauchtum und Geschichte interessierten Bürger. Die jüngsten Fortschritte auf dem Anwesen sind vor allem denjenigen zu verdanken, die sich seit Jahren mit großem Engagement für den Erhalt von Haus Ingenray eingesetzt haben“, so Rouenhoff.