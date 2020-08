Kommunalwahl in Hückeswagen : Wahlplakate der FaB beklebt

Hückeswagen Unbekannte haben in der Nacht zu Sonntag im Bereich der Kölner Straße mehrere Wahlplakate der FaB mit Aufklebern der Satirepartei „Die Partei“ beklebt, außerdem wurde das Hinweisschild der Realschule gestohlen.

Für die Freien aktiven Bürger (FaB) und ihren Bürgermeisterkandidaten Frank Mombauer handelt es sich um Vandalismus: Am Wochenende wurden mehrere ihrer Wahlplakate im Stadtgebiet mit Stickern der Satierepartei „Die Partei“ beklebt, die bei der Kommunalwahl am 13. September, erstmals antreten wird. „In der Nacht auf Sonntag waren wiederholt an der Kölner Straße Vandalen unterwegs“, heißt es in einer Pressemitteilung. Sei bereits am vorherigen Wochenende versucht worden, Plakate der Wählergemeinschaft abzuhängen, würden nunmehr Plakate mit „Die Partei“-Aufklebern überklebt sein. Zudem wurde das Schild mit dem Hinweis auf die Schule an der Einfahrt zur Realschule in der gleichen Zeit „fachmännisch abgebaut – vermutlich aus dem gleichen Täterkreis“, berichten FaB und Mombauer.