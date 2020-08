(D)ein Euro für Hückeswagen : Ein-Euro-Verein setzt auch in Corona-Krise Projekte um

Hückeswagen Auf der ersten Beiratssitzung des Vereins „(D)ein Euro für Hückeswagen“ nach dem Corona Lockdown gab es viele Punkte zu erörtern, da Verein und Beirat sich fast ein halbes Jahr nicht hatten treffen können, um Projekte voranzubringen und zu besprechen.

Es hat letztlich mehr als ein Jahr gedauert zwischen Abstimmung und Aufstellung, aber jetzt sind 13 Insektenhotels unterschiedlicher Größen des Ein-Euro-Vereins im Stadtgebiet installiert worden. Die Nisthilfen waren bei der Frühjahrsabstimmung des Fördervereins im Mai 2019 als Sieger hervorgegangen, jetzt waren sie geliefert und vom Bauhof aufgestellt worden. „Es war sicherlich ein langwieriges Projekt“, sagte Beiratsvorsitzender Frank Jeschke. „Aber ich bin heilfroh, dass wir dieses nun so positiv haben abschließen können.“ Die Nisthilfen stehen nun unter anderem an der Realschule, an mehreren im Stellen an der Wupper-Vorsperre, am Wanderparkplatz Mul, an der Hundewiese in den Wupperauen, entlang des Radwegs, im Stadtpark, am Tierfriedhof „Kleine Wolke“ sowie in Voßhagen.