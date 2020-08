Hückeswagen : Foodsharer haben neue Abholstelle auf Wiehagen

Foodsaver haben ihre neue Station in Wiehagen eröffnet, die bereits gut angenommen wird. Foto: Jürgen Moll

Hückeswagen Nachdem die alte Abholstelle zu klein geworden war, sind die Lebensmittelretter jetzt innerhalb von Wiehagen umgezogen. Ihr neues Domizil ist eine ehemalige Lagerhalle, wo die gereteteten Lebensmittel nun ausgegeben werden.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Jeder Verein, jedes Unternehmen, jede Gruppierung ist per se erst einmal froh und glücklich, wenn Wachstum zu vermelden ist. Bei den Foodsharern sieht das ein wenig anders aus. Denn wenn die Lebensmittelretter mehr zu tun haben, heißt das im Umkehrschluss, dass mehr Lebensmittel weggeworfen werden. Genau das scheint aktuell der Fall zu sein. Denn die bisherige Abholstelle am Walkerweg auf Wiehagen ist zu klein geworden, so dass eine neue Bleibe gesucht werden musste. „Als wir vor etwa drei Jahren in Hückeswagen angefangen haben, waren wir in meiner Garage untergebracht. Und eigentlich hofften wir, dass sich unser Engagement bald erledigt hätte“, sagt Lebensmittelretterin Melanie Kirschsieper. Allerdings sei das Gegenteil der Fall gewesen, ergänzt sie direkt. „Drei Jahre später sehen wir, dass wir immer mehr Lebensmittel retten müssen. Das war dann irgendwann in einem Wohngebiet nicht mehr tragbar.“

Die Autos, mit denen die Lebensmittel in die mittlerweile angemietete Garage gebracht werden, seien immer größer geworden. Dementsprechend sei auch der Lärmpegel gestiegen. „Vor allem Anwohner mit Tieren fühlten sich davon zwischenzeitlich ziemlich gestört“, sagt Melanie Kirschsieper. Also sei man auf die Suche gegangen. „Per WhatsApp-Status, bei Facebook – und auch bei Ebay-Kleinanzeigen“, sagt die Lebensmittelretterin. Dort sei sie dann auch fündig geworden. Auf Wiehagen wurden die ehemaligen Räumlichkeiten von Holz Ziegner, direkt gegenüber der Kfz-Werkstatt Jörg Beicken, vermietet. Vermieter Ulrich Stenzel habe die Lebensmittelretter zum Gespräch eingeladen. „Und nachdem wir ihm erklärt haben, was wir machen, war er direkt so begeistert, dass er uns die Scheune an der Wiehagener Straße 91 für einen symbolischen Mietzins überlassen hat“, sagt Melanie Kirschsieper erfreut.

Ein Grund für das Entgegenkommen sei auch, dass die Foodsaver eine Non-Profit-Organisation seien. „Die geringe Miete würden wir gerne von unseren Abholern über eine zweckgebundene Spendenkasse finanzieren“, sagt die Lebensmittelretterin. Es seien mittlerweile so viele Abholer in den Verteilergruppen, dass es sich dabei um eine Minispende handele. Am Wochenende ist die neue Abholstelle nun offiziell in Betrieb genommen worden.

Kontakt zu den Foodsharern unter ☏ 0157 73781246

(wow)