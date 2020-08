Hückeswagener Kultur : Reminiszenz an Simon & Garfunkel

Das Duo „Central Park Band" spielt am 7. August im Kultur-Haus Zach die Songs von Simon & Garfunkel. Foto: M. de Matteis

Hückeswagen Songs, die Musikgeschichte geschrieben haben, werden am Freitag, 7. August, im Kultur-Haus Zach zu hören sein, wenn die „Central Park Band“ dort ein Konzert gibt. Karten gibt’s im Vorverkauf.

Was erwartet jemand, der zu einem Konzert mit Songs von Simon & Garfunkel geht? Wahrscheinlich zwei Stimmen, die perfekt harmonieren, akustische Gitarren, die dies gefühlvoll unterstützen, sowie Songs zwischen Folk und Pop, die Musikgeschichte geschrieben haben wie „Mrs. Robinson“, „Homeward bound“ oder „The Boxer“. All das hat das Duo „Central Park Band“ zu bieten, dass am kommenden Freitag im Kultur-Haus Zach auftritt.

Doch die beiden Musiker seien mehr als das, betont Stefan Noppenberger vom Trägerverein. Denn Rock’n’Roll, Kraft, Energie und Dynamik seien die andere Seite des Repertoires von Simon & Garfunkel und auch des Duos. So würden auch Stücke wie „Baby Driver“, „The sounds of silence“ und „Call me Al!“ zu hören sein.

Bei seinem Konzert präsentiert die „Central Park Band“ eine Menge Handwerk. Zudem würden sich Gefühl, Leidenschaft und Atmosphäre von der Bühne auf das Publikum übertragen, versichert Noppenberger „So sind es auch die magischen Momente eines Konzerts, wenn dann die Zuschauer in den Refrain von ,Bridge over troubled water’ einstimmen“, haben die Musiker Jörg Thimm und Dieter Nientiedt festgestellt. Erwecken wollen die beiden am Freitag die Musik von Simon & Garfunkel zu neuem Leben. „Und wir freuen uns schon sehr auf ein Wiedersehen im schönen Kultur-Haus Zach, in dem wir bereits letztes Jahr zu Gast waren.“

Vorsitzender Detlef Bauer berichtet: „Eigentlich war das Konzert bereits für den Juni geplant.“ Doch durch die Corona-Schutzbestimmungen hätte der Termin verlegt werden müssen. „Jetzt sind wir froh, dass wir die beiden Musiker mit den bekannten Songs von Simon & Garfunkel bei uns im Kulturhaus begrüßen dürfen“, betont Bauer. Karten, die bereits für den geplanten Termin im Juni gekauft wurden, behalten für den Termin am kommenden Freitag ihre Gültigkeit.

Darüber hinaus gibt es Karten zum Preis von 14 Euro im Vorverkauf in der Bergischen Buchhandlung, bei Schreib- und Bastelbedarf Cannoletta sowie online unter www.kultur-haus-zach.de. An der Abendkasse kosten sie 16 Euro. Die Besucher werden dennoch gebeten, bereits im Vorverkauf Karten zu kaufen, so dass die Sitzgruppen entsprechend vorbereitet werden können, um Abstände zu den einzelnen Sitzgruppen zu gewährleisten Beim Betreten des Kulturhauses muss ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden, der am Sitzplatz abgenommen werden kann. Auch müssen sich alle Besucher in einer Liste zur eventuellen Nachverfolgung eintragen. Handdesinfektion steht unter anderem am Eingang zur Verfügung.

Fr., 7. August, 20.30 Uhr, Kultur-Haus Zach, Islandstraße 5-7.

(büba)