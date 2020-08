Hückeswagener Kultur : Klezmer-Melodien und Anekdoten in der Pauluskirche

Hückeswagen Das Hückeswagener Duo Tangoyim, das jüdische Lieder und traditionelle Klezmermusik spielt, hatte seinen ersten Auftritt nach dem Lockdown am Sonntagnachmittag in der Pauluskirche seiner Heimatstadt.

Klezmer ist Tanzmusik, die nicht nur ins Ohr und Herz, sondern auch direkt in Beine und Hände geht. Das war beim Konzert des Duo Tangoyim am Sonntag in der Pauluskirche nicht anders. Allerdings erlaubten die Hygiene- und Abstandsregeln weder das Mitsingen, noch das gemeinsame Tanzen. Stefanie Hölzle und Daniel Marsch schafften es dennoch, die etwa 40 Zuschauer in der Pauluskirche mit ihren Liedern zu begeistern.