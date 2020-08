Hückeswagen : Launiger Folk‘n‘Roll-Abend mit der „Central Park Band“

Hückeswagen Zirka 50 Besucher feierten am Freitagabend mit der „Central Park Band“ im Kultur-Haus Zach, das die legendären Songs von Simon & Garfunkel aufleben ließ. Die Zuhörer hätten gerne mitgesungen, doch das ist in Corona-Zeiten verboten.

Schon bei den ersten Harmonien von „Bye Bye Love“, jenem Klassiker der Everly Brothers, der 1969 von Simon & Garfunkel gecovert wurde, wurden die etwa 50 Besucher im Kultur-Haus Zach von den Musikern Dieter Nientiedt und Jörg Thimm auf eine musikalische Reise zu den größten Hits der Folk-Pop-Legenden mitgenommen. Bei aller deutlich sichtbaren guten Laune, die die zwei Musiker der „Central Park Band“ versprühten, standen aber die Songs im Mittelpunkt. Und da Simon & Garfunkel seit ihrer Gründung 1957 mehrere „Wagenladungen“ an echten Welthits geschaffen hatten, ließ sich so ein Abend problemlos mit einem Gassenhauer nach dem nächsten füllen.

„Mitklatschen ist erlaubt, Mitsingen nicht“, gab Nientiedt die Corona- Spielregeln vor – was bei hochmelodischen und allen im Publikum bestens bekannten Klassikern wie „I‘m A Rock“ oder „Mrs. Robinson“, jener Hymne aller rebellisch Liebenden, durchaus schwerfiel. Und es machte auch die Qualität der Lieder des Folk-Duos deutlich, dass diese Songs allesamt gleich im ersten Viertel des sehr kurzweiligen Konzertabends gespielt werden konnten, ohne dass man danach mit B-Ware vorlieb hätte nehmen müssen. Wobei durchaus auch eher unbekannte Songs gespielt wurden. Zum Glück, denn es hatte durchaus etwas, einmal Stücke wie „The Only Living Boy in New York“, „America“ oder „Slip Slidin‘ Away“ mit der mächtigen Stimmgewalt von Nientiedt und Thimm dargeboten zu bekommen.