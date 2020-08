Kultur in Mönchengladbach : Gladbach kann Kultur — und sollte mehr wagen

Kultur in Mönchengladbach

Mönchengladbach Die Stadt hat ein exzellentes Theater, ein tolles Sinfonieorchester, ein Museum von Weltrang, eine Musikschule mit herausragendem Ruf, eine quirlige freie Szene. Nur eines hat sie nicht: das Selbstbewusstsein, eine kulturell interessante Stadt zu sein.

Wenn Fremde durch Mönchengladbach fahren, sehen sie keine schöne Stadt, Nachkriegsarchitektur, Aphaltschluchten, graue Achsen, die verkehrstechnisch bündeln, was die Kommunalreform zusammengefügt hat. Mönchengladbach ist wie eine Patchworkdecke, bei der man sich fragt, warum die Näherinnen ausgerechnet diese Quadrate aneinander gereiht haben. Dominiert wird die Decke – ist ja klar – von drei Farben grün-weiß-schwarz. Gladbach ist Borussia, Borussia ist Gladbach – im Selbstverständnis, in der Außenwahrnehmung. Dann gibt es noch eine Reihe namhafter Unternehmen und eine Hochschule, die sich dort – wie es sich für ein Oberzentrum zwischen deutsch-niederländischer Grenze und Landeshauptstadt geziemt – angesiedelt haben. Und Kultur? Ja, gibt es auch.

Da ist das Gemeinschaftstheater Krefeld-Mönchengladbach mit Michael Grosse als klugem Kopf an der Spitze. Die Theater-Ehe funktioniert gut. Sie bringt intelligente, mutige und konsequente Inszenierungen auf die Bühne, mit denen sich das Theater nicht vor den “großen Großstadt-Ensembles” zu verstecken braucht.

Da ist das Museum Abteiberg unter Leitung von Susanne Titz: hervorragende Sammlungen, hochkarätige Ausstellungen, ein postmodernes Museumsgebäude, das seinesgleichen sucht – und immer noch eine passende Entourage. 2016 wurde das Museum am Abteiberg von der deutschen Sektion des Internationalen Kunstkritikerverbands AICA zum Museum des Jahres gewählt. National und international gelobt, innerstädtisch wenig beachtet. Zugegeben, Gegenwartskunst ist keine leichte Kost, aber das Trommeln für Öffentlichkeit wurde am Abteiberg auch nicht erfunden.

Da ist die Musikschule mit dem disziplinierten Freigeist Christian Malescov an der Spitze, der klug agiert, gute Leute zieht, bindet und jedes Jahr bundesweit hervorragende Ergebnisse bei den Wettbewerben einfährt. Eine Musikschule, die sich sehen lassen kann.

Trotzdem ist es, als wenn all das nebeneinander existiert, noch nicht zu einem Ganzen, zu einer Marke geworden ist, zu einer neuen, anderen Patchworkdecke – neben der mit den vielen Schwarz-Grün-Weiß-Tönen. Selbstbewusst könnte man diese Patches wild zusammen nähen. Das Denken in Hoch- und Subkultur kann man dafür getrost an den Nagel hängen. Die angelsächsische Kultur hat das noch nie interessiert.