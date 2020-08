Erbe der Musikerfamilie : NRW-Stiftung unterstützt das Schumann-Haus

Unterstützung für das Schumann-Haus: v.l. Sabine Brenner-Wilczek, Thomas Geisel, Herbert Hennig, Dirk Grolmann, Eckhard Uhlenberg, Hans-Georg Lohe. Foto: Anne Orthen (orth)

Düsseldorf 370.000 Euro gibt die NRW-Stiftung für die Sanierung des einstigen Wohnhauses der Familie von Clara und Robert Schumann an der Bilker Straße 15. Dort wird ein Museum mit vielen Originalen eingerichtet – und mit einer „Lästerkammer“.

Das rheinische Temperament und Robert Schumanns Naturell waren nicht recht für einander geschaffen. Hier sonniger Pragmatismus, dort das depressive Genie, das während seiner Jahre in Düsseldorf viel Grund zur Klage fand. Die Unterkünfte waren ihm zu laut, die Hausmädchen zu phlegmatisch, die Blechbläser beschimpfte er als dilettantisch. Der Komponist lebte von 1850 bis 1854 in der Stadt; es ist also einiges Geraune zusammenkommen in dieser Zeit, das in Briefen dokumentiert und bald in der sogenannten „Lästerkammer“ des einstigen Wohnhauses Schumanns nachzulesen ist. Die letzte gemeinsame Bleibe der Musikerfamilie befindet sich an der Bilker Straße 15. Sie wird aktuell saniert und zum Museum umgestaltet. „Die Schumanns und die Düsseldorfer haben sich nichts geschenkt“, sagt Sabine Brenner-Wilczek. Sie leitet das Heinrich-Heine-Institut und bald auch das Schumann-Haus, in dem die umfangreiche Schumann-Sammlung der Stadt voraussichtlich ab Herbst 2020 präsentiert wird.

Dass die neue Errungenschaft der Düsseldorfer Kulturlandschaft ausgerechnet dank einer engagierten Bürgerschaft zustande kommt, ist eine harmonische Wendung in der turbulenten Geschichte um die Familie Schumann und ihr Verhältnis zu Düsseldorf. Diese Fügung hätte den zeit seines Lebens feinbesaiteten Komponisten gewiss versöhnlich gestimmt.

info Förderverein von acht Bürgern gegründet Foto: Helene Pawlitzki Kosten Die Kosten der Baumaßnahme liegen bei 3,2 Millionen Euro. Den Löwenanteil trägt die Stadt Düsseldorf. Die NRW-Stiftung beteiligt sich mit einem Zuschuss von 370.000 Euro.

Förderverein Der Förderverein Schumann-Haus wurde vor zehn Jahren von acht Düsseldorfer Bürgern gegründet.

www.schumann-haus-duesseldorf.de

Die unbeirrte Hingabe an die Pflege kulturhistorischer Kostbarkeiten wie das Schumann-Erbe vermag bisweilen Sympathisanten zu ermutigen, sich der guten Sache anzuschließen. Dem Förderverein Schumann-Haus ist es jetzt gelungen, die NRW-Stiftung als Unterstützer zu gewinnen. Die Stiftung wird die Sanierung mit 370.000 Euro bezuschussen. Am Montag wurde im Rathaus der Scheck an Oberbürgermeister Thomas Geisel überreicht, denn die Stadt zeichnet für das Bauprojekt verantwortlich. Das Geld wird für Maßnahmen des Denkmalschutzes und der Barrierefreiheit genutzt. Zudem darf sich Direktorin Brenner-Wilczek davon einen wissenschaftlichen Mitarbeiter sowie die Produktion eines Museumsführers leisten.

Der Förderverein Schumann-Haus hatte sich vor zehn Jahren zum Ziel gesetzt, der Stadt dabei zu helfen, das ehemalige Wohnhaus von Robert Schumann wieder herzurichten und in eine lebendige Erinnerungsstätte zu verwandeln; beflügelt von dem gelungenen Coup, Felix Mendelssohn-Bartholdy mit einem Denkmal zu ehren. Wie Schumann wirkte der Künstler in Düsseldorf als Musikdirektor. Heute steht seine Skulptur im Hofgarten neben der Oper. „Das war die Generalprobe“, sagt Dirk Grolman vom Förderverein bei der Scheckübergabe. Als der erste Betrag zur Sanierung des Schumann-Hauses zur Verfügung gestanden habe, sei man „übermütig“ geworden. „Übermütig“ bedeutet in diesem Fall, dass der Verein sich beim weiteren Spendensammeln mächtig ins Zeug legte, so dass nun 728.000 Euro der musealen Ausstattung des Schumann-Hauses zugute kommen.

Von so viel Schaffensdrang zeigt sich wiederum die NRW-Stiftung beeindruckt. „Eine so hohe Summe stellen wir nur sehr selten zur Verfügung“, sagte Eckhard Uhlenberg, Präsident der NRW-Stiftung, am Montag. Jedoch sei das „sehr starke ehrenamtliche Engagement in Düsseldorf“ ein überzeugendes Argument gewesen. Der Förderverein Schumann-Haus weiß in diesem Zusammenhang mit der Robert-Schumann-Gesellschaft einen tatkräftigen Partner an seiner Seite. Die Gesellschaft widmet sich seit vielen Jahren der künstlerischen und wissenschaftlichen Pflege des musikalischen Erbes von Robert Schumann und seiner Zeit, veranstaltet Symposien und Konzerte sowie regelmäßig das Schumannfest.

Sabine Brenner-Wilczek blickt derweil auf die museale Komposition des Hauses und freut sich darauf, die Besucher mit vielen Originalen auf das künstlerische Düsseldorf des 19. Jahrhunderts einzustimmen. Die relevanten biografischen Daten – von Clara Schumann über die „Lästerkammer“ bis hin zu Krankheit und Tod Robert Schumanns – werden in acht Themenräume unterteilt. Zu sehen gibt es etwa Claras Reisebecher, ihren Schwanenfedermantel, den Witwenschleier sowie wertvolle Handschriften und eine komplette Sammlung der Erst- und Frühdrucke des Schumann‘schen Werks.

Es gilt jedoch: Keine Note ohne Ton. Die Besucher werden also auch hören, was sie sehen. Die „Rheinische“ zum Beispiel oder das Klavierkonzert a-Moll op. 54 sowie Vertonungen von Heine- und Shakespeare-Texten. Und es wird aus Briefen an Freunde, Wissenschaftler und Künstlerkollegen gelesen, manche freundschaftlich gestimmt, andere zornig und wieder andere mit Sorge geschrieben wie die des Malers Julius Stern, der das letzte Porträt Robert Schumanns malte, das es ebenfalls zu sehen geben wird. Brenner-Wilczek glaubt, darauf bereits Anzeichen der Nervenkrankheit zu erkennen.