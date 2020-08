Hückeswagener feiert Jubiläum in Kleineichen : Walter Sieper ist seit 50 Jahren Hausbesitzer in Kleineichen

Das passende Shirt mit der Aufschrift „50 Jahre Waldstraße" erhielt Walter Sieper von seinen Nachbarn und Gästen. Foto: Heike Karsten

Kleineichen Walter Sieper feiert mit den Nachbarn der Waldstraße ein ganz besonderes Jubiläum: Der 82-Jährige lebt seit einem halben Jahrhundert an der Waldstraße und gehört damit zu den Siedlern der ersten Stunde.

Wer die Nachbarn mit zur Feier einlädt, braucht sich um die Lautstärke keine Sorgen machen. Für Walter Sieper ist das jedoch nicht der Grund, weshalb er für Samstag eine Art kleines Straßenfest mit den Nachbarn der Stichstraße organisiert hatte. Vielmehr feierte der 82-Jährige das besondere Jubiläum, seit 50 Jahre Anwohner der Siedlung Kleineichen zu sein. „Eigentlich wohne ich schon seit dem 1. April 1970 hier, aber die Feier musste wegen Corona verschoben werden“, erklärt Walter Sieper.

Die Entscheidung, in der Siedlung zu bauen, hat der Hückeswagener, der im Johannesstift geboren wurde, nie bereut. 30 Jahre lang hatte er in Dürhagen gewohnt; zwei Jahre war er in Radevormwald beheimatet. Fast wäre er nach Remscheid gezogen, wo ihm zusammen mit seinem Bruder ein Haus im Remscheider Stadtteil Kremenholl gehörte. „Wir haben uns aber entschlossen, das Haus zu verkaufen, weil dort zu viel Verkehr war“, erinnert er sich.

Auf dem Weg zur Bever-Talsperre sei er dann eines Tages an der Baubaracke der Remscheider Firma Runkel vorbeigekommen, die Bauträger der Häuser in Kleineichen war. Zusammen mit seiner Ehefrau Regina habe er sich für den Bau eines Reihenhauses in der sogenannten Runkelsiedlung entschieden, die damals gerade erst entstand. „Die Baufirma wollte uns weiter unten in der Siedlung haben, weil dort mit dem Bau der Häuser begonnen wurde. Aber wir wollten nicht so weit unten im Loch wohnen“, berichtet Sieper und lacht.

Mit seinem Haus an der Waldstraße ist der Hückeswagener bis heute sehr zufrieden. Viel Zeit und Arbeit hat er in die Gestaltung des gepflegten Reihenhauses und Gartens gesteckt – vom Kamin auf der Terrasse bis zum Anbau samt eines gut sortierten Hobbykellers.

Anfangs sei die Nachbarschaft an der Waldstraße noch nicht so gut gewesen wie heute, das habe sich aber geändert. „Wir haben hier schon viele runde Geburtstage, Polterabende und auch einfach nur spontan zusammen gefeiert“, berichtet der Witwer. Auch bei dem außergewöhnlichen Jubiläum kann Walter Sieper auf die Unterstützung der Nachbarn zählen, die Stühle und Tische mitbringen und sich am Grill abwechseln. Zu den Geschenken zählt ein passend bedrucktes T-Shirt mit der Aufschrift „50 Jahre Waldstraße“.