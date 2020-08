Breitbandausbau in Hückeswagen : Turbo-Internet für die Löwen-Grundschule

Im Frühjahr hatte die BEW bereits Leerrohre im Johannisgässchen verlegen lassen, in den Sommerferien wurden sie bis zur oberhalb gelegenen Löwen-Grundschule und zur Einmündung Weierbachstraße verlegt. Foto: S. Gerrath / BEW

Hückeswagen Der Breitbandausbau in Hückeswagen geht weiter, jetzt wurden die Vorbereitungen für den Glasfaseranschluss an der Löwen-Grundschule abgeschlossen. Die Stadt hat zudem Förderanträge für schnelles Internet in mehreren Gewerbegebieten gestellt.

Gute Nachrichten sind an den Schulen in diesen (Corona-)Zeiten hochwillkommen. Deshalb freut sich Claudia Sträter auch über orangefarbene Rohre, die im Auftrag der Bergischen Energie- und Wasser-GmbH (BEW) in den letzten beiden Wochen der Sommerferien an der Kölner Straße verlegt worden waren. Sie sind die Vorbereitungen für das turboschnelle Internet, das erst mit den Glasfaserkabeln funktioniert. Die sollen laut BEW-Geschäftsführer Jens Langner etwa im Herbst eingeblasen werden, so dass die Schule Anfang kommenden Jahres an das schnelle Internet angeschlossen werden kann.

„Das ist enorm wichtig, denn damit können hier dann alle arbeiten“, sagt Schulleiterin Claudia Sträter. Alle Kinder könnten ans Netz – und möglichst alle gleichzeitig. Auch für die Nutzung der beiden Whiteboards – die dritte dieser digitalen Tafeln wurde von der Stadt bestellt – sei das schnelle Internet wichtig. Und sollte die Schule wegen einer neuen Corona-Welle geschlossen werden, könnten zumindest die Schüler daheim unterrichtet werden. Zumal laut Sträter auch die Lehrerinnen vom Schulträger mit Endgeräten ausgestattet werden würden.

Info Die Gewerbegebiet in Hückeswagen Nord Der Bereich Mühlenweg, Brücke. West 1 Wiehagen



West 2 Winterhagen-Scheideweg West 3 Kammerforsterhöhe, Heidt, Junkernbusch (wird erschlossen) Ost 1 Peterstraße Ost 2 An der Schlossfabrik



Süd Kobeshofen, Stahlschmidtsbrücke

Dabei kommt die Löwen-Grundschule wohl nur maximal eineinhalb Jahre in den Genuss des turboschnellen Internets, da sie voraussichtlich im Sommer 2022 in den Neubau im Brunsbachtal umziehen wird – die Erschließung des Geländes hat vor kurzem begonnen. Dennoch lohne sich der Glasfaseranschluss, bestätigt Bauamtsleiter Andreas Schröder. „Das ist auf jeden Fall sinnvoll.“ Auch die übrigen städtischen Schulen werden von den Fördermitteln des Landes und Bundes profitieren, mit denen der Breitbandausbau (auch und vor allem in den Außenortschaften) zu 100 Prozent finanziert wird. Die Städte Wipperfürth und Hückeswagen hatten sich gemeinsam darum beworben und Zuschüsse in Höhe von 20,4 Millionen Euro erhalten. Die BEW bekam den Zuschuss für die Errichtung der Infrastruktur.

Aktuell bzw. in Kürze werden in der Schloss-Stadt an verschiedenen Stellen Leerrohre verlegt, berichtet Langner: an der Gutenbergstraße, Rader Straße, in Frohnhausen, Bochen, Steffenshagen, Strucksfeld und an der Bachstraße. Dazu werden voraussichtlich im September die beiden PoP-Standorte installiert: an der Friedrichstraße wird dafür eine alte Trafostation genutzt, an der Gerhard-Rottlaender-Straße ein Fertiggebäude mit Hilfe eines Krans aufgestellt, das wie eine Garage aussieht. Ohne diese Hauptverteiler wird die schnelle Datenübertragung später nicht möglich sein.

Während vor kurzem in Wipperfürth bereits damit begonnen wurde, erste Glasfaserkabel in die Leerrohre einzublasen, geschieht das in Hückeswagen erst in einigen Wochen. Die ersten Haushalte in der Schloss-Stadt sollen dann Anfang 2021 angeschlossen werden. Für den Schulneubau im Brunsbachtal gibt es jedoch keine Förderung – den Glasfaseranschluss dafür muss die Stadt aus eigenen Mitteln zahlen.