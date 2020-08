Bürgermeister-Wahl in Hückeswagen : Frank Mombauer – der Herausforderer

Hückeswagen Frank Mombauer ist erst Mitte Juli in den Bürgermeister-Wahlkampf eingetreten. Der Kandidat der Freien aktiven Bürger (FaB) tritt damit am 13. September gegen Amtsinhaber Dietmar Persian (parteilos) an, der 2014 erstmals gewählt worden war.

Westfalen und Rheinländer sind so etwas wie Feuer und Wasser – die einen stur und bodenständig, die anderen aufgeschlossen und ein wenig oberflächlich. Immerhin: Karneval können beide Seiten feiern, wobei der Rheinländer das dem eher drögen Westfalen ganz gerne abspricht. Karneval feiern hingegen können auch die Bergischen. Nicht zuletzt deshalb haben sie auch einiges mit den Westfalen gemeinsam – Frank Mombauer ist bei diesem Thema durchaus Experte. Denn der 52-Jährige, der am 18. August sein 53. Lebensjahr vollendet, ist gebürtiger Westfale und seit 20 Jahren Wahl-Bergischer. Genauer gesagt: Wahl-Hückeswagener.

„Die Westfalen und der Bergischen haben viele Gemeinsamkeiten“, versichert er. Der Bergische sei ein Sturkopf und dem Westfalen damit schon sehr ähnlich. Beide seien zudem bodenständig, offen und ehrlich. „Das gefällt mir gut“, sagt der Geschäftsbereichsleiter und Gesamtprokurist eines Holz- und Verpackungsunternehmens in Oberhausen.

Info Aus dem Westfälischen ins Bergische Geboren 18. August 1976 in Steinfurt-Borghorst (Westfalen) Ausbildung als Sozialversicherungsfachangestellter bei der LVA Westfalen, später eine Substitutenausbildung beim Bekleidungsunternehmen C & A für eine spätere leitende Tätigkeit im Unternehmen (Filialleiter/Einkauf) Beruf Geschäftsbereichsleiter und Gesamtprokurist eines Holz- und Verpackungsunternehmens in Oberhausen Familienstand verheiratet, zwei erwachsene Kinder (20 / 24) aus erster Ehe

Dass es ihn, der beruflich viel in Deutschland herumgekommen ist, im Jahr 2000 nach Hückeswagen verschlagen hat, ist ein Zufall. Mombauer war zu diesem Zeitpunkt bei der Hamburger Projektmanagementfirma ECE beschäftigt, die der bekannten Familie Otto („Otto-Versand“) gehört. Für die managte der gebürtige Westfale von September 2000 bis Ende 2003 das Remscheider Alleecenter, so dass er in der Region ein Haus zum Mieten suchte. Es war schließlich eine Hückeswagenerin, die im Alleecenter für die Begrünung zuständig war, die ihm den entscheidenden Tipp gab. Denn sie hatten in der Bergischen Morgenpost eine Hausanzeige entdeckt. „So kam es, dass ich lange Jahre auf dem Höchsten gewohnt habe“, berichtet Mombauer.

Das sei in direkter Nachbarschaft zum Gotteshaus der Neuapostolischen Kirche gewesen. Er habe nach einem möglichen Glockengeläut gefragt, und als das verneint wurde, „habe ich gesagt: Das Haus hätte ich gerne.“ Bis August 2014 lebte er dort, dann zog er in die gekaufte Maisonettewohnung im Neubau am Bahnhofsplatz um. „Ich möchte hier nicht mehr wegziehen und alt werden“, gesteht der Noch-52-Jährige.

Während viele in ihrem Berufsleben einen Arbeitgeber haben und an einem Standort arbeiten, sieht das bei Mombauer völlig anders aus: In seiner Karriere hat er durch seine Arbeitgeber viele Regionen in Deutschland kennengelernt. Bislang war er vor allem Manager bei C & A und ECE sowie in der Verpackungsindustrie beschäftigt, nun soll ein komplett anderer Beruf Wirklichkeit werden – dafür müsste er am 13. September aber Amtsinhaber Dietmar Persian bei der Bürgermeisterwahl schlagen.

Frank Mombauers Lieblingslokal ist die Tapas-Bar „La Casa de las Tapas“ an der Islandstraße Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Momentan ist Mombauer in einem Unternehmen in Oberhausen beschäftigt, davor pendelte er eine Zeit lang zwischen der Schloss-Stadt Hückeswagen und der Donau-Stadt Regensburg hin und her. In dem dortigen Unternehmen hatte er seine jetzige Frau kennengelernt: Siwen Gao (37). Die gebürtige Chinesin aus Peking hatte in Göttingen Betriebswirtschaftslehre studiert und arbeitet anschließend bei dem Regensburger Verpackungsunternehmen, das Mombauer als Geschäftsführer leitete. „Ich habe sie von vornherein in mein Herz geschlossen“, berichtet er. Vor 15 Monaten heiratete das Paar. Ins Herz geschlossen hat Mombauer allerdings auch Hückeswagen: „Das ist ländlich und bodenständig wie meine Heimat.“ Er mag vor allem den historisch geprägten Schlosshof und das Grüne drumherum

In seiner Freizeit setzt sich Mombauer mitunter auf seinen 50-Kubik-Retroroller und kurvt durchs Bergische, wobei er gerne an der Bever-Talsperre entlangfährt. „Das entspannt und entschleunigt.“ Auch wenn er etwa an der „Zornigen Ameise“ sitzt – „mediterranes Entspannen“ nennt er das.

Wenn Zeit bleibt, liest der 52-Jährige – zuletzt Hape Kerkelings Buch „Ich bin dann mal weg“. „Das hat mich sehr gefesselt“, sagt Mombauer. Überhaupt mag er tiefe Einblicke in die Persönlichkeiten berühmter Personen. Aber auch historische Romane gehören zu seinen Favoriten.

Anders als sein Mitbewerber spielt Mombauer kein Instrument. „Saxofon hätte ich gerne gelernt, und vielleicht mache ich das noch.“ Aber immerhin liebt er kölsche Musik. „Der Kölner Karneval ist mein Ding; das mache ich gerne“, versichert Mombauer. Womit sich der Kreis zu seiner westfälischen Heimat schließt. Dort, in Steinfurt-Borghorst, gebe es ein Dutzend Schützenvereine, die von Mai bis September – wenn denn nicht gerade Corona-Krise ist – ihre Schützenfeste feiern. Und sich im Winter um den Karneval kümmern.