Hückeswagener Feuerwehr im Einsatz : Müllcontainer brennen an der Gutenbergstraße

Müllcontainer brennen an der Gutenbergstraße

Die Container brannten komplett, als die Einsatzkräfte der Hückeswagener Feuerwehr an der Gutenbergstraße eintrafen. Foto: Feuerwehr Hückeswagen

Hückeswagen Mehrere Container aus Kunststoff brannten an der Gutenbergstraße komplett ab.

Einsatz für die Hückeswagener Feuerwehr am Mittwoch kurz nach 1 Uhr: Vergangene Nacht wurde der Löschzug Stadt zu einem brennenden Müllcontainer an die Gutenbergstraße alarmiert. Als die Rettungskräfte eintrafen, standen mehrere Container aus Kunststoff in Vollbrand. Umgehend nahm ein Trupp unter Atemschutz die Brandbekämpfung auf. Später wurden die Reste auseinander gezogen und letzte Glutnester mit Schaum erstickt, berichtete Sprecher Morton Gerhardus. Neben der Feuerwehr war auch die Polizei vor Ort. Zur Brandursache gibt es derzeit noch keine Erkenntnisse. Nach gut einer Stunde war der Einsatz der Feuerwehr beendet.