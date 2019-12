Jäger aus Hückeswagen : Hegering spendet frisches Wild für die Islandtafel

Sorgen für ein leckeres Essen in der Islandtafel (hinten v. l.): Dirk Behrend, Erich Richtsfeld, Marcus Byhahn, Johannes Meier-Frankenfeld sowie (vorne v. l.) Carola Maurer und Christa Schmitz. Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Hückeswagen Seit mehr als 17 Jahren sorgt der Hegering dafür, dass es zur Weihnachtsfeier, die in diesem Jahr am Donnerstag stattfindet, einen Gaumenschmaus zu essen gibt.

Einmal im Jahr erfreuen die Hückeswagener Jäger die Menschen, die in der Christlichen Islandtafel zu Gast sind, mit einem köstlichen Geschenk. Seit mehr als 17 Jahren sorgt der Hegering der Schloss-Stadt dafür, dass es zur Weihnachtsfeier, die für morgen, Donnerstag, vorgesehen ist, einen echten Gaumenschmaus zu essen gibt. Am Dienstagnachmittag übergab Hegeringsleiter Johannes Meier-Frankenfeld dem Team der Islandtafel um Vorstandsmitglied Christa Schmitz die diesjährige Ausbeute: 20 Kilogramm frisch geschossenes Wild. In der Vorwoche hatte der Hegering der Islandtafel bereits sieben Kilogramm Salami und 120 Mettwürste vom bergischen Wildschwein überreicht.