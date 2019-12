Sportliches aus Hückeswagen : Kreissportbund bildet junge Menschen zu Sporthelfern aus

Hückeswagen Der Kreissportbund hat erstmals eine „Tandemausbildung Sporthelfer“ angeboten. Ziel war es, dass sich junge Menschen mit und ohne Migrationshintergrund vernetzen, sich gegenseitig unterstützen und voneinander lernen.

Unter dem Motto „Voneinander lernen – miteinander lernen – sich gegenseitig unterstützen“ bot der Kreissportbund Oberberg in diesem Jahr erstmals eine „Tandemausbildung Sporthelfer“ an. Ziel war es, dass sich junge Menschen mit und ohne Migrationshintergrund vernetzen, sich gegenseitig unterstützen und voneinander lernen. Mit dabei waren auch drei Teilnehmer aus Hückeswagen und einer aus Radevormwald. Unter der Leitung von Yannick Pauly aus Radevormwald und Reza Mehraeen lernten die Jugendlichen, für unterschiedliche Sportarten, wie Fußball oder Tanzen, verschiedene Spiel- und Übungsformen im Sport umzusetzen und Trainern und Übungsleitern professionell zu assistieren. Auch der Umgang mit Sportgruppen, sowie die Vorbereitung und Umsetzung kleinerer Spiele, der Umgang mit Verletzungen und Vereinsmanagement waren zentrale Themen.

An der Seite von Übungsleitern gestalten Sporthelfer in Vereinen die Sportangebote für Kinder und Gleichaltrige mit und können Stundenteile oder Teilgruppen unter Aufsicht selbstständig leiten. „Alle Teilnehmer hatten ein gutes Sportverständnis und waren engagiert dabei. Auch wir konnten von den Teilnehmern aus unterschiedlichen Kulturkreisen noch einiges lernen, und es hat Spaß gemacht, mit dieser Gruppe zu arbeiten“, sagte Zarah Hackmann, Fachreferentin für Integration durch Sport beim Kreissportbund. „Unser Konzept war ein voller Erfolg.“ Die Sporthelferausbildung besteht aus einem sportlichen und theoretischen Teil und beinhaltet am Ende eine kleine Lehrprobe. Dazu wurden die Jugendlichen in drei Gruppen eingeteilt, mit den Themenschwerpunkten Aufwärm- und Hauptphase und der Schlussphase Cool-Down. „Insgesamt konnten wir 18 neue Lizenzen ausstellen und neue Ehrenamtler im Sport begrüßen“, sagte KSB-Geschäftsführerin Anja Lepperhoff.