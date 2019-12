Kinderfeuerwehr in Hückeswagen : Nikolaus besucht die „Feuerlöwen“

Kinderfeuerwehr in Hückeswagen

Hückeswagen Mit einem Familienfrühstück beim letzten Dienst in diesem Jahr endete das erste Halbjahr der Hückeswagener Kinderfeuerwehr.

Hohen Besuch bekamen die Hückeswagener „Feuerlöwen“ jetzt beim letzten Dienst in diesem Jahr: Beim Familienfrühstück im Gerätehaus Straßweg mit allen Jungen und Mädchen der im Sommer gegründeten Kinderfeuerwehr sowie Karsten Binder und Thomas Schmitz von der Feuerwehr-Leitung war auch der Nikolaus dabei. Als kleine Anerkennung für das bisher gezeigte Engagement hatte er für jeden „Feuerlöwen“ ein kleines Geschenk dabei. Bei dem Familienfrühstück wurde dem Feuerwehrnachwuchs und dessen Eltern zudem mit Fabienne Selbach, Christian Klasen und Tim Hogenfeld drei weitere Betreuer vorgestellt. Und für das neue Jahr stehen wieder einige spannende Dienste auf dem Plan. So geht es im Januar für die „Feuerlöwen“ hoch hinaus, wenn sie die Drehleiter kennenlernen. „Die Jungen und Mädchen freuen sich bereits sehr darauf“, heißt es in einer Pressemitteilung.