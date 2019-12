Geschenke aus Hückeswagen : Weihnachtswunschbaum steht noch bis Freitag

Prächtig: der Weihnachtswunschbaum in der Sparkassen-Geschäftsstelle an der Peterstraße. Foto: Stephan Büllesbach

Hückeswagen Die Aktion von Caritas und Sparkasse richtet sich an Kinder aus sozial bedürftigen Familien.

Die geschmückten Tannen in den Geschäftsstellen der Sparkasse an der Peterstraße in Hückeswagen und der Radevormwalder Hohenfuhrstraße sind besondere: Denn wieder einmal handelt es sich um einen sogenannten Weihnachtswunschbaum. Diese Aktion, die von der Caritas Oberberg und der Sparkasse Radevormwald-Hückeswagen ausgerichtet wird, richtet sich an Kinder aus sozial bedürftigen Familien. Damit helfen Hückeswagener und Radevormwalder vielen oberbergischen Kindern zu einem Weihnachtsgeschenk, weil die Eltern dies nur sehr schwer ermöglichen können.

Noch bis kommenden Freitag, 13. Dezember, kann sich jeder, der helfen möchte, einen Wunschzettel eines Kindes vom Baum in der Sparkasse abholen. Der Spender kauft dann das entsprechende Geschenk und gibt es weihnachtlich eingepackt bis zu diesem Tag in der jeweiligen Geschäftsstelle ab. Der Höchstbetrag eines Wunsches liegt bei 25 Euro. Die Pakete werden anschließend von den Mitarbeitern der Caritas an die Familien weitergegeben, so dass das Geschenk an Heiligabend unter dem Weihnachtsbaum liegt. Auf den Wunschzetteln ist lediglich der Vorname, Alter und der Wunsch vermerkt. Mittels einer Nummer kann die Caritas dann die Geschenke den Familien zuordnen.