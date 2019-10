Haan : Feuerwehr löscht Brand in Halle voller Kunststoff

In der vollen Halle war es schwierig, den Brandherd zu finden. Foto: Patrick Schüller

In einem kunststoffverarbeitenden Gewerbebetrieb am Ginsterweg in Haan ist es am Dienstagmittag zu einem Brand gekommen. Eine Lagerhalle war stark verraucht, weshalb Mitarbeiter den Notruf gewählt hatten.

Aufgrund der Unübersichtlichkeit der Lage wurde nicht nur Alarm für die gesamte Feuerwehr Haan ausgelöst, sondern auch eine überörtliche Löschgruppe angefordert. Die Kreisleitstelle entsandte hierzu die Feuerwehr Erkrath nach Haan. Von zwei Seiten gingen Atemschutztrupps in den verrauchten Bereich vor. Dort wurden Kunststoffe auf Rollen und in Säcken gelagert. Nachdem der Brandherd lokalisiert worden war – was genau brannte, ist unklar –, konnte dieser abgelöscht werden, wodurch auch die Rauchentwicklung abnahm