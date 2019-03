Feuerwehr Hückeswagen : Hückeswagen bekommt Kinderfeuerwehr

Das Feuer Anfang August in der ersten Etage eines Reihenhauses an der Gutenbergstraße richtete großen Schaden an, die 85-jährige Hausbesitzerin hatte sich jedoch unverletzt retten können. 41 Feuerwehrleute waren an diesem Samstagabend im Einsatz. Foto: Heike Karsten (Archiv). Foto: Heike Karsten

Hückeswagen Es war viel los bei der Jahresdienstbesprechung der Hückeswagener Feuerwehr am Freitagabend im Casino der Firma Pflitsch. Die Löschzüge blickten auf ein ereignisreiches Jahr zurück und warfen einen Blick in die Zukunft.

Draußen windete und regnete es so stark, dass man sich fragte, ob die Feuerwehrleute, die zur Jahresdienstbesprechung ins Casino der Firma Pflitsch gekommen waren, wohl gleich wieder los zum nächsten Einsatz mussten. Das war zum Glück nicht der Fall, und so konnten die rund 150 Anwesenden in aller Ruhe einen Blick auf das vergangene Jahr zurück werfen. Zunächst wandte sich Hückeswagens Bürgermeister Dietmar Persian an die Feuerwehrleute, um Dank und Lob von Stadtrat und Verwaltung zu überbringen.

Ehe die Leiter der vier Einheiten und der Jugendfeuerwehr ihren individuellen Blick zurückwarfen, überbrachte Sandro Viehöfer, Stadtbrandmeister der Partnerfeuerwehr aus Königs Wusterhausen, seine Grüße und gab einen Einblick in das Einsatzgeschehen in der brandenburgischen Stadt. Kreisbrandmeister Wilfried Fischer ging in seinem Grußwort darauf ein, was auf Kreis- und Landesebene für die Feuerwehren an der Basis getan werde: „Letztlich geht es darum, den Nachwuchs ins Boot zu holen – und ihn später auch im aktiven Dienst zu halten.“

Info 2018 rückte die Feuerwehr 127 Mal aus Zahlen Zum Ende des Vorjahres waren in allen Löschzügen der Freiwilligen Feuerwehr Hückeswagen 113 aktive Kräfte vertreten, davon zehn Frauen. In der Jugendfeuerwehr waren 32, davon 14 Mädchen. Die Ehrenabteilung umfasst 48 Kameraden. Einsätze Insgesamt musste die Feuerwehr 127 Mal ausrücken, davon 22 Mal zu Bränden, 93 Mal musste technische Hilfe geleistet werden, zwölfmal wurde falscher Alarm ausgelöst.

Er lobte in erster Linie das Miteinander der Wehren auch überkommunal und warf dabei vor allem einen Blick auf den Großbrand in einer Radevormwalder Firma im September des Vorjahres, bei dem auch 20 Kameraden der Hückeswagener Feuerwehr mithalfen. „Das macht die Feuerwehr auch aus: füreinander da zu sein und zusammenzustehen“, betonte Fischer. Im Zusammenhang der Nachwuchsförderung rückte der Kreisbrandmeister auch die Kinderfeuerwehren in den Fokus. „Auch hier in Hückeswagen stehen vier junge Kameradinnen bereit und freuen sich schon darauf, wenn es endlich los geht“, sagte Fischer. Stadtbrandinspektor Karsten Binder ergänzte: „Ab dem 1. Juni geht es in Hückeswagen mit der Kinderfeuerwehr los. Das Team besteht aus Leslie Brück, Jana Schlösser, Jenna Richter und Natascha Moos. Die Kindergruppe wird ‚Die Feuerlöwen‘ heißen.“

Im Anschluss präsentierte Jugendleiter Thomas Lemmen den Bericht der Nachwuchsfeuerwehrleute. Wobei er sich vor allem über ein ausgeglichenes Verhältnis von Jungen und Mädchen freute. Mit den Jugendlichen hätten er und seine Helfer bei den wöchentlichen Treffen sowohl Ausbildungs- als auch Jugendarbeit gemacht. „Das Highlight war sicherlich der 24-Stunden-Dienst im August“, sagte Lemmen.

Auch Silke Lemmen von der Löschgruppe Holte, Lutz Wüster von der Löschgruppe Herweg, Matthias Pohl vom Löschzug Stadt und Volker Wiese von der Löschgruppe Straßweg berichteten über die Aktivitäten des vergangenen Jahres. Wobei neben den vielfältigen Aktionen rund um das Jubiläum zum 150-jährigen Bestehen natürlich vor allem die Einsätze im Jahr 2018 im Fokus standen. „Das Jahr war arbeitsreich, wir haben aber wieder einen hervorragenden Beitrag zur Sicherheit in der Schloss-Stadt leisten können“, sagte der stellvertretende Feuerwehrleiter Thomas Schmitz.