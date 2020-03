Evangelische Kirchengemeinde Hückeswagen : Konfirmationen erst nach den Sommerferien

Hückeswagen Das Coronavirus sorgt auch bei der Evangelischen Kirchengemeinde für teils massive Einschnitte und Einschränkungen.

Das Presbyterium der Evangelischen Kirchengemeinde in Hückeswagen hat jetzt in einer Sondersitzung beraten, in welchen Bereichen das Gemeindeleben in der Schloss-Stadt aufgrund der Corona-Pandemie reduziert werden muss. „Bereits seit vergangenem Sonntag finden keine Gottesdienste und auch keine anderen Gemeindeveranstaltungen, wie Konfirmandenunterricht, Chorproben, Kinder- und Jugendgruppen, statt“, teilt Elvira Persian von der Gemeinde mit. Alle diese Veranstaltungen könnten erst wieder aufgenommen werden, wenn das verhänge Versammlungsverbot aufgehoben sei. Auch der Arche-Kindergarten sei, wie alle Kindertagesstätten des Landes, seit Montag geschlossen. „Da davon auszugehen ist, dass sich die Situation vor den Sommerferien nicht wesentlich entspannen wird, ist das Presbyterium der Empfehlung der Landeskirche gefolgt, Konfirmationen auf die Zeit nach den Schulferien zu verschieben“, berichtete Elvira Persian. Wie es weitergeht und über die neuen Termine werden die Eltern und Jugendlichen zeitnah informiert.