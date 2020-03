Coronavirus in Kaarst : Evangelische Kirche will Gottesdienste streamen

Annette Begemann, Christian Horn-Heinemann und Martin Pilz (v.l.) vom Presbyterium haben am Montag das weitere Vorgehen erörtert. Foto: Georg Salzburg(salz)/Salzburg, Georg (salz)

Kaarst Die Kaarster Kirchen sind für die Arbeit im Krisenmodus vorbereitet. Der evangelische Pfarrer Martin Pilz plant derzeit die Übertragung von Gottesdiensten im Internet. Derweil müssen Konfirmation und Kommunion verschoben werden.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Bärbel Broer

Es war ein besonders emotionaler Gottesdienst am vergangenen Sonntag in der Kaarster Auferstehungskirche: Die wenigen Besucher saßen in großem Abstand zueinander, die Stühle waren zuvor desfinziert worden, Handschlag oder gar Umarmungen zum Abschied waren tabu. Allen war bewusst, dass dies der vorerst letzte Gottesdienst in Gemeinschaft war. Denn in Zeiten der Corona-Krise sind künftig nur noch Gottesdienste unter Ausschluss der Öffentlichkeit erlaubt. „Es war eine traurige Stimmung“, sagt Pfarrer Martin Pilz: „Mit umso mehr Inbrunst wurde gesungen und gebetet.“

Bereits am Montagabend hat das Presbyterium daher besondere Maßnahmen beschlossen, um den Spagat – einerseits den Schutz der Mitarbeiter und Gläubigen zu gewährleisten sowie andererseits den Kontakt zur Gemeinde aufrecht zu erhalten – zu schaffen. „Wir werden alles möglich machen, um mit unseren Gemeindemitgliedern in Kontakt zu bleiben“, so Pilz. Derzeit plane die evangelische Kirchengemeinde gemeinsam mit Harry Flint, der mit seinem Unternehmen „link instinct“ im Bereich der audiovisuellen Medien breit aufgestellt ist, die Gottesdienste online zu streamen. „Wir arbeiten daran, unsere Homepage so zu verlinken, dass der Gottesdienst online übertragen wird“, erklärt Pilz. Zudem soll es möglich sein, aktiv daran teilzunehmen, indem beispielsweise Fürbitten-Wünsche live durchgegeben werden können.

Info Wann hat meine Kirche geöffnet? Öffnungszeiten Dienstags bis Freitags sind die evangelischen Kirchen von 10 bis 12 sowie donnerstags von 19 bis 21 Uhr geöffnet. St. Martinus, St. Antonius und Sieben Schmerzen Mariens sind montags bis freitags von 9 bis 17 Uhr geöffnet, St. Aldegundis montags bis freitags vormittags sowie Montag-, Dienstag- und Donnerstagnachmittag.

Auch in allen anderen Bereichen hat sich die evangelische Kirchengemeinde auf das „Arbeiten im Krisenmodus“ eingestellt. Hochzeiten und Taufen werden verschoben. Beerdigungen dürfen nur noch draußen stattfinden, maximal zehn Angehörige dürfen kommen – so die Vorgabe der Stadt Kaarst. Die Kapelle darf nicht mehr genutzt werden. Das gilt sowohl für konfessionelle als auch konfessionslose Bestattungen. „Wir werden uns also künftig vor der Tür treffen. Anschließend findet die Beisetzung an der Grabstätte statt.“

Große Enttäuschung gibt es auch bei den Konfirmanden. Denn alle Konfirmationen – am 26. April wären die ersten in der Auferstehungskirche, an den beiden darauffolgenden Wochenenden in der Lukaskirche und der Johanneskriche gewesen – sind verschoben auf den September. Für die Kinder sei das ganz bitter. Pilz weiß um die große Traurigkeit und Enttäuschung aus nächster Nähe – seine Tochter Elina wäre am 26. April konfirmiert worden. Um den Kontakt zu den Senioren der Gemeinde kümmert sich die neue Mitarbeiterin Lise-Lotte Bohn. Sie steht telefonisch zur Verfügung, koordiniert Hilfsdienste. Dafür haben sich mehrere Ehrenamtler bereits vernetzt. Darüber hinaus werden die Kirchen für einzelne stille Gebete geöffnet werden.