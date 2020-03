Seelsorge ist gewährleistet : Evangelische Gemeinde St. Tönis reagiert auf Coronavirus

St. Tönis Die rasche Verbreitung des Coronavirus stellt auch die evangelische Kirchengemeinde St. Tönis vor große Herausforderungen. Aufgrund der sich ständig ändernden Lage wurden nun eine Reihe von Maßnahmen getroffen.

Alle Gottesdienste, auch die Gottesdienste im Seniorenhaus und die Andachten in der Krankenhauskapelle, finden bis zum 5. April nicht mehr statt. Ob oder wie die Gottesdienste an Ostern stattfinden, wird noch geklärt und zu einem anderen Zeitpunkt festgelegt. Bestattungen finden nur noch im engsten Familienkreis statt. Die Andacht wird nicht in der Krankenhauskapelle stattfinden, sondern im Freien.