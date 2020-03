Hückeswagen in der Coronakrise : Die Keks-Frau reagiert auf die hohe Mehl-Nachfrage

Hückeswagen Birgit Eppels vom „Keksladen“ erweiterte ihr Sortiment und verkaufte zu den leckeren Backwaren auch noch Mehl.

Vor den Geschäften in Hückeswagen, die Dinge des täglichen Bedarfs verkaufen, bilden sich am Donnerstagmorgen teils lange Warteschlangen. Denn nur noch eine begrenzte Anzahl an Kunden darf hineingelassen werden. Auf dem Wochenmarkt sieht’s nicht anders aus. Geduldig warten die Marktbesucher – mit gebührendem Abstand untereinander – vor den Ständen auf der Bahnhofstraße. Und das, obwohl dort Mehl zum Kauf angeboten wird, dass in Zeiten der Corona-Situation zu Hamsterkäufen verleitet und in den Supermarktregalen nur noch selten zu finden ist.