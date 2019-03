Saubere Stadt: Hella von Sinnen unterstützt Aktion

Hückeswagen Stadt und Bergischer Abfallwirtschaftsverband laden für Samstag, 6. April, 10 bis 13 Uhr, zur großen Müllsammelaktion ein. Alle Bürger sollen helfen, die Stadt von Müll zu befreien und das Stadtbild zu verschönern.

Der gemeinsame Abfallsammeltag von Schloss-Stadt Hückeswagen und Bergischem Abfallwirtschaftsverband (BAV) steht am Samstag, 6. April, 10 bis 13 Uhr, auf dem Programm. Alle Bürger sollen helfen, die Stadt von Müll zu befreien und das Stadtbild zu verschönern. Außerdem gibt es in diesem Jahr eine Wette von Bürgermeister Dietmar Persian: Schaffen es die Bürger, mit mindestens 200 Abfallsammlern im Einsatz zu sein, wird die Verwaltung am Donnerstag, 11. April, mit Hasenohren arbeiten und jedem Besucher ein Osterei überreichen.