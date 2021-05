Wupperverband : Neuer Versuch: Absperrung in Wilhelmstal steht wieder

Radevormwald Die Mitarbeiter des Talsperrendienstes haben, nachdem Vandalen die Pfosten entfernt hatten, nun die Absperrung wieder errichtet. Sie soll verhindern, dass an dieser Stelle Müll abgekippt wird.

An jener Stelle in Wilhelmstal, an der jüngst ein Unbekannter eine große Menge Abfall illegal entsorgt hatte (unsere Redaktion berichtete), hatte der Verband, zu dessen Gebiet diese Stelle gehört, fürs erste Pfosten mit Flatterband aufgestellt, die später mit Brettern verstärkt werden sollten. So weit kam es aber nicht, weil die Pfosten von Unbekannten gestohlen wurden.