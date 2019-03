Online-Plattform: Hier testet ein Hund sein eigenes Futter

Hückeswagen Ein Unternehmen aus der Schloss-Stadt Hückeswagen schickt Hunde- und Katzenfreunden Tiernahrung zum Bewerten. Wie ein Hund sein Futter testet und welche Rolle die Halter spielen, sagt Geschäftsführer Stephan Schlüter.

Wenn es mit der eigenen Karriere als digitaler Influencer, also einem Beeinflusser, nicht klappt: Vielleicht haben ja die eigenen Haustiere etwas mehr Talent. Oder zumindest einen gepflegten Appetit. Denn genau darauf setzt das in Hückeswagen ansässige Unternehmen Futtertester Community GmbH.

Es gehe statt um Laborwerte um Praktisches: Wie kommt das Futter tatsächlich im Alttag bei den Verbrauchern an? Und das seien nun mal Hund, Katze und deren Besitzer. Letztere kritisierten zum Beispiel auch Aspekte jenseits des eigentliches Futtermittels: Sind die Verpackungen nicht wieder verschließbar, schmeckt das teure Trockenfutter dem Hund womöglich schnell nicht mehr, weil der Geruch verloren geht. Andere Futtermittel schimmelten schnell oder würden hart. All das werde von den kritischen Heimtierbesitzern genau beobachtet und angemerkt.

Bleiben Futtersäcke übrig, testen auch die beiden Bürohunde am Firmensitz an der Gewerbestraße in Hückeswagen gerne mit und freuen sich über Neues im Napf – wobei der eine etwas mäkeliger sei als der andere. Schlüter betont zudem, dass die Plattform nicht repräsentativ ist. Sie gebe lediglich Tendenzen und biete damit Herstellern und Verbrauchern gute Anhaltspunkte. „Für Hundefuttertests versenden wir Futter für mindestens zwei Wochen an etwa 200 Probanden“, erklärt Schlüter. Allerdings: Was Bello und Mieze schmeckt, muss nicht unbedingt gesund sein. Ob Geschmacksverstärker, Zucker oder Zusatzstoffe, von denen Tierärzte abraten, enthalten sind, prüfen die Betreiber des im Jahr 2010 gegründeten Portals nicht.