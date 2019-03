Konzert: Musikalische Klassiker aus Brasilien im Kultur-Haus Zach

Hückeswagen Kena Haas und ihre Band bringen brasilianische Klänge ins Kultur-Haus Zach.

Für brasilianische Klänge sorgt Sängerin Kena Haas mit ihrer Band am kommenden Freitag, 29. März, 20.30 Uhr, im Kultur-Haus Zach. Bereits 2015 war sie dort zu Gast. Jetzt kommt sie mit ihrem neuen Programm in die Schloss-Stadt. „So wie in der Musik Brasiliens europäische Klänge und afrikanische Rhythmen eine harmonische Verbindung eingingen, treffen auch in der Musik von Kena Haas verschiedenste Elemente zusammen“, heißt es in der Ankündigung zu dem Konzert.