Jugendzentrum: Wasserrohrbruch in Hütte – Minigolfsaison wird später eröffnet

Alles schimmelig und vergammelt. Die Hütte ist marode, da die Unterkonstruktion aus Holzbalken besteht und diese von Ameisen zerfressen sind, so dass die Bodenplatten immer mehr nachgeben. In dem Raum, wo nun der Wassereinbruch war, sind die Bodenplatten aufgequollen. Foto: Andrea Poranzke

Keine guten Nachrichten hat die Leiterin des Jugendzentrums, Andrea Poranzke: Die Eröffnung der Minigolfanlage im Brunsbachtal erfolgt voraussichtlich erst am Freitag, 12. April, 16 Uhr – vorausgesetzt, die Wetterlage lässt es zu. Damit verschiebt sich der eigentlich für den 2. April geplante Saisonbeginn um zehn Tage, weil es in der Hütte einen Wasserrohrbruch gegeben hat. Das Juze-Team muss nun erst einmal schauen, wie es den Schaden beseitigen kann, „da zum einen die Finanzmittel fehlen und zum anderen das Wissen. Vielleicht gibt es ja jemand, der helfen kann“, appelliert Andrea Poranzke an ehrenamtliche Helfer, die Ahnung haben und helfen können. Sie melden sich am besten direkt bei Andrea Poranzke unter Tel. 02192 851056.