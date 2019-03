Vorstandsquerelen: Stadtmarketing – nun tritt auch der Vorsitzende zurück

Hückeswagen Zweiter Rücktritt im dreiköpfigen Vorstand des Stadtmarketings innerhalb von nur zwei Wochen: Nach Geschäftsführerin Andrea Poranzke trat am Donnerstagmittag der Vorsitzende Markus Beeh zurück. Wie es jetzt weitergeht, ist momentan unklar.

Poranzke hatte ihren Entschluss unter anderem damit begründet, dass für sie eine Zusammenarbeit mit Mombauer und Beeh nicht mehr möglich sei, weil die Vorstellungen über die Ausrichtung des Stadtmarketings zu unterschiedlich seien. Beeh erklärte am Donnerstag: „Stadtmarketing betrifft alle Einwohner. Wenn einzelne Gruppen und Vereinigungen ihre Interessen vertreten, ist das legitim.“ Allerdings würde die Arbeit erschwert, wenn die Interessen des Gesamten aus Eigeninteresse blockiert würden. Er sei angetreten, weil er der Meinung war, dass in Hückeswagen noch viel bewegt werden könne. „Da bin ich eines Besseren belehrt worden und muss zwischen meiner beruflichen Zeit und der ehrenamtlichen Zeit abwägen“, betonte er. Die Vielzahl der Gegner, die teilweise auch von Amts oder Berufs wegen an einem erfolgreichen Stadtmarketing interessiert sein müssten, habe dazu geführt, dass er sein Amt als Vorsitzender niederlege. Beeh: „Es ist immer noch ein Ehrenamt ohne Bezahlung in der eigentlichen Arbeitszeit. Daher überlegt man sich, ob es den Kampf wert ist.“