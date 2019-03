Bürgermonitor: Unbekannter schießt auf Katze – Halterin stellt Anzeige

Hückeswagen Unbekannter Täter schießt Katze in Schückhausen in die Schulter. Polizei sind vergleichbare Fälle nicht bekannt.

Wer immer auch keine Katzen in Schückhausen mag: Wäre die Kugel ins Auge oder den Kopf gegangen, wäre ihre Katze jetzt tot. Suki ist sieben Jahre alt und freilaufend. Auf einem dieser Streifgänge muss sie dem Täter am 15. März begegnet sein. Angelika Otto hat keine Ahnung, wer einen solchen Hass auf Katzen haben könnte und zu solch drastischen Mitteln greifen würde. Der Tierarzt habe ihr geraten, Anzeige zu erstatten, was die Hückeswagenerin vor wenigen Tagen tat. „Der Beamte in Wipperfürth war schon etwas perplex und meinte, dass so ein Fall sehr unüblich sei“, sagte die BM-Leserin, die sich nur wenige Chancen ausrechnet, den Täter zu finden. Polizeipressesprecherin Monika Treutler recherchierte, dass es seit 1. Januar 2018 keinen vergleichbaren Fall in Hückeswagen gegeben habe beziehungsweise, dass der Polizei keine solcher Fälle gemeldet wurden. Die Anzeige laute auf „Verstoß gegen das Tierschutzgesetz“.