„Rambling Men Band“ im Kultur-Haus Zach : Feinster Südstaatenrock mit Herz und Seele

Hückeswagen Zwei Stunden lang versprühten die sechs rockenden Wandersleute „Rambling Men Band“ im Kultur-Haus Zach ein temperamentvolles und emotionales Rockkonzert im Stil der großen Southern Rock-Idole Johnny Cash, Lynyrd Skynyrd und ZZ-Top.

Sänger Torsten Mörchen freute sich zusammen mit seinen fünf Bandgefährten über die lang vermisste Gelegenheit, sich mit seinem schnörkellosen Südstaaten-Sound endlich wieder auf einer Bühne zu präsentieren. „Es ist einfach zu schön, hier in eure Gesichter zu schauen“, begrüßte der Rocksänger sein Publikum. Die mit gebotener Distanz um ihre Tische gruppierten Gäste im Kultur-Haus Zach wurden am vergangenen Samstagabend in ihrer musikalischen Vorfreude auch ganz sicher nicht enttäuscht.