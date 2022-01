Kino-Sonntag im Hückeswagener Kultur-Haus Zach : Freddy Quinn und Emily Blunt im Island

Hückeswagen Beim Kino-Sonntag im Kultur-Haus Zach am Sonntag, 16. Januar, werden zwei Filme mit Stars früherer Zeiten und von heute zu sehen sein.

Romantisch wird‘s am Sonntag, 16. Januar, im Kultur-Haus Zach, und das gleich zweimal. Denn beim Kino-Sonntag werden am Nachmittag und Abend zwei entsprechende Filme gezeigt. So gibt‘s ab 15 Uhr ein Wiedersehen mit Freddy Quinn. Der gebürtige Österreicher und Wahl-Hamburger spielt in dem Schlagerfilm von 1962 einen Seemann, der ein Erbe antritt und dabei auf Familiengeheimnisse um ein Haus auf einer Südseeinsel stößt.