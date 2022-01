Bastian Bielendorfer tritt im Forum Hückeswagen auf : Privater Wahnsinn eines jung gebliebenen 37-Jährigen

Hückeswagen Der Trägerverein im Kultur-Haus Zach bietet weitere Karten für den Auftritt von Lehrerkind und Comedian Bastian Bielendorfer am 15. Januar an, nachdem die Veranstaltung, die zweimal verschoben werden musste, eigentlich seit zwei Jahren ausverkauft war.

Als „Lehrerkind“ hat man es offenbar nicht nur mit schrägen Eltern zu tun, wie es Bastian Bielendorfer in seinen gleichnamigen Büchern auf humorvolle Art beschreibt, sondern auch mit nervigen Absagen. Der Comedian, TV-Moderator und Autor hätte eigentlich bereits im April 2020 (!) mit seiner Comedy-Show „Lustig, aber wahr!“ im Kultur-Haus Zach auftreten sollen. Doch die Corona-Pandemie sorgte für die Absage dieses Termins sowie der beiden Nachholtermine. Nun soll der gebürtige Gelsenkirchener am kommenden Samstag in Hückeswagen auftreten. Allerdings nicht im kleineren Kultur-Haus Zach, sondern im großen Forum der Montanusschule, wo größere Abstände eingehalten werden können – auch das ist dem Schutz vor dem Virus geschuldet.

Immerhin: Der Trägerverein des Kultur-Hauses Zach bietet weitere Karten an, nachdem die für das Kultur-Haus Zach vorgesehene Veranstaltung eigentlich seit zwei Jahren ausverkauft war. Die Zuschauer können sich auf jeden Fall auf einen vergnüglichen Abend freuen: „Perücken aufziehen, in Rollen schlüpfen oder Witze erzählen braucht Bastian Bielendorfer nicht“, versichert Stefan Noppenberger vom Trägerverein. Denn sein Programm „Lustig, aber wahr!“ macht seinem Namen alle Ehre. Nach seinem ersten Soloprogramm „Das Leben ist kein Pausenhof“, mit dem er bundesweit Zehntausenden Zuschauern Lachtränen in die Augen trieb, kehrt der jung gebliebene 37-Jährige nun mit seinem zweiten Programm zurück – und das dreht die Schraube des privaten Wahnsinns noch einen Tacken weiter. „Denn wo andere Komiker nur Witze machen, bohrt Bielendorfer tief im eigenen Leben als kinderloser Mopsbesitzer Mitte 30, der das einzige studiert hat, was man in seiner Familie noch mehr braucht als Lehramt: Psychologie“, berichtet Noppenberger.