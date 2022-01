Rückblende Hückeswagen vor 20 Jahren : Aus der Traum vom Kultur-Bistro

Hückeswagen Lange vor dem Kultur-Haus Zach sollte im oberen Island ein Kultur-Bistro an gleicher Stelle entstehen. Der Traum währte nur drei Wochen – und damit auch der von einer deutlichen Attraktivitäts-Steigerung in der Altstadt.

Beim Neujahrsempfang am Dreikönigstag 2002 hatte der damalige Bürgermeister Norbert Jörgens noch Optimismus versprüht. Ausgesprochen positiv hatte er die Entwicklung an der oberen Islandstraße bewertet: „Ein schon tot gesagter Bereich lebt wohl doch länger und das trotz des Neubaus am Bahnhof dank der Zuversicht derer, die sich dort engagieren.“ Unter anderem verwies er auf die Pläne für das Haus Zach, in dem ein Remscheider Investor eine Art Kultur-Bistro einrichten wollte. Nur drei Wochen später war der Traum ausgeträumt – und damit auch der von einer deutlichen Attraktivitäts-Steigerung in der Altstadt: Der Investor hatte einen Rückzieher gemacht.

Dabei war der Bauantrag bereits gestellt worden, auch hatte der Remscheider verschiedene Gutachten vorgelegt und damit bereits eine beträchtliche Summe in das Projekt gesteckt. Doch das Geld war in den Sand gesetzt – aus dem Kultur-Bistro im alten Haus im oberen Island wurde nichts. „Der Investor hat uns wissen lassen, dass sich die Sache unter Gesichtspunkten der Rentabilität nicht rechnet“, hatte der Bürgermeister vor 20 Jahren mitgeteilt. Der Grund für den Rückzieher waren damals vor allem die hohen gesetzlichen Auflagen im Bezug auf den Brandschutz in einem gastronomischen Betrieb. Um sie erfüllen zu können, hätte eine enorme Summe in das alte Gebäude investiert werden müssen. „Unwirtschaftlich“, urteilte daraufhin der Investor, der in Remscheid bereits ein vergleichbares Café-Bistro betrieben hatte und von daher die Branche kannte. Die Konsequenz Ende Januar 2002 war: In das „Haus Zach“, das seit dem Auszug von Möbel Happel im Jahr 1997 leer stand, sollte auch weiterhin kein neues Leben einziehen – jedenfalls nicht in absehbarer Zeit.