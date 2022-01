Kulturamt Korschenbroich bietet an : Karten für Kultur-Veranstaltungen reservieren, nicht kaufen

KORSCHENBROICH Kabarett-, Comedy- und Jazzcafé- Abonnements können ab sofort beim Kulturamt reserviert werden. Ein Kartenkauf ist derzeit nicht möglich. Aufgrund von Corona wird individuell über die Austragung der Veranstaltungen entschieden.

Von Bärbel Broer

„Mit Abstand: Mein Bestes Programm“ – so lautet der Comedy-Abend mit Ingo Oschmann am Freitag, 28. Januar, ab 20 Uhr in der Realschule Kleinenbroich. Diese Veranstaltung ist Auftakt des diesjährigen Programms vom städtischen Kulturamt.

Der Comedian Ingo Oschmann tritt in Kleinenbroich auf. Foto: LUK Photography

Ab sofort können die Karten und Abos für die Kabarett-, Comedy- und Jazzcafé-Reihe 2022 reserviert werden. Das teilte die Stadt mit. Ein Kartenkauf sei aufgrund der pandemischen Lage nicht möglich. Denn abhängig von der jeweils geltenden Corona-Schutzverordnung werde individuell über die Austragung der Veranstaltungen entschieden.

In der Kabarett-Reihe präsentieren in diesem Jahr sechs Künstlerinnen und Künstler ihre Programme und versprechen sprachgewandte Unterhaltung. Mit dabei sind: Sarah Hakenberg am 18. Februar, René Sydow am 8. April, Ingo Börchers am 16. Juni, Simone Solga am 16. September, Andreas Rebers am 21. Oktober und Uli Masuth am 18. November in der Aula des Gymnasiums Korschenbroich.

Das Kabarett-Abo für alle sechs Veranstaltungen kostet 120 Euro, die Einzelkarten pro Veranstaltung 25 Euro. Für die Comedy-Reihe konnte das Kulturamt mit Ingo Oschmann am 28. Januar, Özgur Cebe am 29. April und Lutz von Rosenberg Lipinsky am 28. Oktober drei Comedians für das Forum der Realschule in Kleinenbroich verpflichten. Das Abo für die drei Comedy-Veranstaltungen kostet 45 Euro, die Einzelkarten kosten je 17 Euro.

Seit mehr als 25 Jahren begeistert das Jazzcafé die Musikfans. Für 2022 hat der künstlerische Leiter Leonard Gincberg folgende Jazzmischung zusammengestellt: Leonard Gincberg & friends treten am 4. Februar auf, Karolina Strassmayer & Drori Mondlak – KLARO! am 18. März, das Jens Düppe Quartett am 13. Mai, Anette von Eichels Inner Tide am 19. August, Henry am 4. November und Summit am 9. Dezember.