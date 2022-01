Bauen in Hückeswagens Nachbarstadt Wipperfürth : 93 neue Grundstücke an der Neye-Siedlung

Wipperfürth Die Preise für vollerschlossene Grundstücke liegen zwischen 139 und 159 Euro pro Quadratmeter.

In Hückeswagens Nachbarstadt soll in naher Zukunft fleißig gebaut werden. Gleich zwei Neubaugebiete sind dort in Planung: „Reinshagensbusch“ und „Neye-Nord“. Im Neubaugebiet „Reinshagensbusch“ auf Wipperfürther Stadtgebiet an der Stadtgrenze zu Hückeswagen sollen auf 3,7 Hektar Fläche 48 Grundstücke entstehen. Vertreter der Hansestadt und der Projektgesellschaft stellten den Stand des Projekts jetzt bei einem Ortstermin vor.