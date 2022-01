Kultur in Hückeswagen : Bielendorfer tritt im Forum auf – jetzt noch Karten

Hückeswagen In seinem Programm erzählt Bielendorfer von einer Lehrerkindheit unter dem permanenten Rotstift, mit einem Vater, der zwar streng, aber ungerecht war und bis heute ein nicht enden wollender Quell von Absurditäten ist.

Jetzt müsste es mit dem Auftritt endlich klappen: Bereits seit mehr als anderthalb Jahren ist die vom Kultur-Haus Zach geplante Veranstaltung „Lustig, aber wahr!“ mit Comedian Bastian Bielendorfer ausgebucht, doch sie musste durch die Corona-Pandemie immer wieder verschoben werden. Am Samstag, 15. Januar, 20.30 Uhr, ist der Comedian nun endlich live in Hückeswagen zu erleben – aber nicht wie geplant im Kultur-Haus, sondern im Forum an der Weststraße. „Durch die Verlegung können wir Abstände einhalten, so dass die Besucher ein sicheres Gefühl haben,“ teilt Detlef Bauer vom Trägerverein mit. Da das Forum bedeutend größer sei, habe man auch die Möglichkeit, zusätzliche Restkarten anzubieten. Sie gibt es ab sofort für 23 Euro im Vorverkauf in der Bergischen Buchhandlung, bei Schreib- und Bastelbedarf Cannoletta sowie online über www.kultur-haus-zach.de