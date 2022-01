Hückeswagener Ortsverein : SPD plant künftig mehr Bürgernähe

Hückeswagen Vorstand und Fraktion der SPD trafen sich zur Klausurtagung auf Schloss Gimborn. Beim Thema Stadtentwicklung wurden Möglichkeiten für die demnächst frei werdenden Grundschulen an der Kölner Straße und die Feuerwache an der Bachstraße mit Blick auf einer Nachnutzung gesucht.

Unter erschwerten Corona-Schutzbedingungen fand jetzt die schon fast traditionelle Klausurtagung der SPD Hückeswagen auf Schloss Gimborn statt. An den zwei Tagen in der Abgeschiedenheit von Marienheide hatten Vorstand und Fraktion Gelegenheit, verschiedene Themen der Lokalpolitik zu diskutieren und zu einigen Punkten Beschlüsse zu fassen. Das teilt Fraktionsvorsitzender Jürgen Becker mit.

Beim Thema Stadtentwicklung wurden Möglichkeiten für die demnächst frei werdenden Grundschulen an der Kölner Straße und die Feuerwache an der Bachstraße mit Blick auf einer Nachnutzung gesucht. „Für diese attraktiven Grundstücke bietet sich natürlich eine Wohnbebauung an“, macht Becker deutlich. Diese soll aber, anders als an anderen Stellen in der Stadt, sozialverträglich realisiert werden.