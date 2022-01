Tipps eines Hückeswagener Experten : Mit Privathaftpflichtversicherung auf die Skipiste

Hückeswagen Wer keinen Versicherungsschutz hat, muss mit einem Bußgeld von 100 bis 150 Euro sowie einem möglichen Entzug des Skipasses rechnen.

Da beim Abfahrtski häufig hohe Geschwindigkeiten erreicht werden, was in der Regel beabsichtigt ist, müssen sich Italienurlauber nun umstellen. Denn das Land hat verfügt, dass nur noch diejenigen auf die Piste dürfen, die eine private Haftpflichtversicherung abgeschlossen haben. „Dies muss vor der Abfahrt nachgewiesen werden“, betont der Hückeswagener Karl-Jürgen Huhn, Sprecher des Bezirks Bergisch-Land im Bundesverband Deutscher Versicherungskaufleute (BVK). „Wer keinen Versicherungsschutz hat, muss mit einem Bußgeld von 100 bis 150 Euro sowie einem möglichen Entzug des Skipasses rechnen.“ Ein vorheriger Versicherungscheck sei daher ratsam. „Die Privathaftpflichtversicherung ist zuständig, wenn Skibegeisterte einen Schaden anrichten und andere Personen durch Kollisionen schwer verletzt werden“, erläutert er. Dann könnten schnell fünf- bis sechsstellige Haftungssummen für Krankenaufenthalte, Ausfallzeiten im Beruf oder schlimmstenfalls sogar Leibrenten wegen Invalidität anfallen. „Hier sollte man nicht am falschen Ende sparen“, rät der Hückeswagener. Denn eine private Haftpflichtversicherung koste mit 80 bis 130 Euro im Jahr nicht die Welt und könne für die gesamte Familie abgeschlossen werden. „Und sie schützt nicht nur in Italien.“