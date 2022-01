130 Infizierte in Hückeswagen, 118 in Radevormwald : Die Omicron-Variante hat den Kreis jetzt voll erwischt

130 Infizierte in Hückeswagen, 118 in Radevormwald

Oberberg/Hückeswagen Auch im Oberbergischen Kreis schießen die Corona-Zahlen jetzt durch die Decke – und Schuld daran ist die Omicron-Variante. Für Nicht-Geimpfte sei sie besonders gefährlich, schätzt das Robert-Koch-Institut ein.

Wenn bundesweit die Fallzahlen bei den Corona-Infizierten geradezu explodieren, ist das auch im Oberbergischen Kreis deutlich zu spüren. Schon in den vergangenen Tagen kletterten die Zahlen markant, am Donnerstag aber meldete das Kreisgesundheitsamt neue Höchstwerte: 391 Infizierte kamen innerhalb eines Tages hinzu, so dass ihre Zahl – die Genesenen abgerechnet – innerhalb von 24 Stunden um 198 auf 1992 stieg.