Rock-Legende : U2-Frontmann Bono mag den Namen seiner Band nicht

Berlin Das Rock-Quartett habe sich unter dem Bandnamen eigentlich ein anderes Bild ausgemalt, sagt Bono. Stattdessen impliziere U2 aber eine gewisse Art von Einverständnis. Wieso die Band trotzdem bei ihrem Namen geblieben ist.

Dann habe sich jedoch herausgestellt, dass U2 (gesprochen You Two oder You Too, auf Deutsch „Du auch“) „diese Art von Einverständnis“ impliziere. „Nein, ich mag diesen Namen nicht. Ich mag den Namen immer noch nicht wirklich“, betonte Bono, mit bürgerlichem Namen Paul David Hewson. Behalten hätten sie den Namen dann auf Anraten ihres ersten Managers, der gesagt habe, er würde auf T-Shirts gut aussehen.